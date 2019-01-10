Yıldırım: Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için açıklamalarda bulundu.
- AA
İstanbul Belediye Başkanlığı ile alakalı açıklama yapan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim." dedi
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