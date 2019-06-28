28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7704
  • 6,5742
  • 261.887
  • 96.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir

Binali Yıldırım cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine, 'Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım' dedi. 

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Binali Yıldırım, cuma namazını Tuzla Aydınlı Merkez Camii'nde kıldı. Yıldırım namazın ardından caminin çay ocağında çevrede bulunanlarla sohbet edip, çay içti. Binali Yıldırım gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 
 
"SEÇİM BİTTİ, HAYAT DEVAM EDİYOR"
 
Yıldırım ilk olarak, "Burası bizim mahallemiz, Aydınlı Köyü Mahallesi. Artık mahallemizle daha çok meşgul olma fırsatımız olacak. Komşularla bir araya geldik, cumayı eda ettik. Şimdi de çay ikram edecekler, onu bekliyoruz" dedi.  Yıldırım, seçimin ardından neler yapılacağının sorulması üzerine, "Seçim bitti, hayat devam ediyor" diye konuştu. "Tatile çıkacak mısınız?" şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Bundan güzel tatil mi var? Vatandaşlarla beraber mahallemizde" diye yanıt verdi.  Ardından gazetecilere, "Artık siz çok yoruldunuz, sizin de biraz tatil yapmanız lazım" dedi. Binali Yıldırım, burada bulunan kız çocuklarını yanına çağırdı ve "Torunlar burada yok, torun bende fazla"dedi. 
 
 
"HERKES İŞİNE BAKACAK BUNDAN SONRA"
 
Yıldırım, burada bulunan gazetecilere, "Burada size iş yok" diyerek güldü.  Ardından bir gazetecinin, "Bundan sonra neler yapacaksınız?" sorusuna Yıldırım şöyle yanıt verdi: "Herkes işine bakacak bundan sonra, Ömür biter, iş bitmez." Yıldırım, "Su sorununu çabuk unuttular" diyen bir kişiye, "Yine olmasın. Artık İstanbul kararını verdi. Bundan sonra İstanbul için arkadaşlarımız çalışacak. Başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen gayreti, yardımı göstereceğiz. Doğru işlerinde yanlarında oluruz, yanlış işlerinde uyarırız" ifadelerini kullandı. 
 
EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAY TEKLİFİ 
 
 
Yıldırım bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatması üzerine ise, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" ifadelerini kullandı. Yıldırım, bir gazetecinin "Bundan sonra ağırlıklı olarak İstanbul'da mı, Ankara'da mı olacaksınız" sorusuna ise her iki şehirde de olacağı yanıtı verdi.  
 

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kritik çıkış: İran'ın çekilmesi seçenekler arasında

Kritik çıkış: İran'ın çekilmesi seçenekler arasında

Uzaydaki gizemli sesin kaynağı belli oldu

Uzaydaki gizemli sesin kaynağı belli oldu

Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım

Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım

Doktora 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti... İşte cezası

Doktora 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti... İşte cezası

Korkunç görüntüler! Evin üzerine uçak düştü

Korkunç görüntüler! Evin üzerine uçak düştü

İBB Genel Sekreteri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa etti

İBB Genel Sekreteri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa etti

Birinci oldu: Bu üniformayı giymeyi çok istedim

Birinci oldu: Bu üniformayı giymeyi çok istedim

Canlı yayında karşı karşıya geldiler! Irkçılık tartışması yayına damga vurdu

Canlı yayında karşı karşıya geldiler! Irkçılık tartışması yayına damga vurdu
 

POPÜLER HABERLER

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Sinemada yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Sinemada yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Tarihin en pahalı kalecileri

Tarihin en pahalı kalecileri

Göbeğim var diye üzülmeyin! Bu besinleri tüketin...

Göbeğim var diye üzülmeyin! Bu besinleri tüketin...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA