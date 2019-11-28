Yıldırım düşmesi sonucu Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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