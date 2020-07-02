Yıldırım düştü, 20 dönümlük arazi alev alev yandı

IHA 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:46

Gercüş’e bağlı Arıca köyü mevkinde dağlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki görevli güvenlik güçleri köylülere haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Köy sakinlerinden Ferhan Yılmaz, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığını söyledi. Yılmaz, "Hemen itfaiye ekipleri ve köylülere haber verdim daha sonra Gercüş belediyesine ait itfaiye ekipleri de geldi. Uzun uğraşlar sonucu yangını söndürerek kontrol altına aldık. Müdahale etmeseydik ormanlık alanda ve ekinlerimizde büyük zarar görecekti. Allah’a şükürler olsun yangını söndürebildik" dedi.