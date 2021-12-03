Yıldırım: Fırsat vermeyeceğiz

AA 3 Aralık 2021 Cuma 14:15 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 14:15

Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerindeki 81 İl 81 Anaokulu Projesi kapsamında, Bigadiç ilçesinde yapılan Hatice Koç Kızılay Anaokulu'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, kızının kayınpederi vefat ettiği için eşinin törene katılamadığını söyledi.

İnsan yetiştirmenin önemine değinen Yıldırım, "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, 20 yıl boyunca memleketimizin her köşesine hizmet götürdük. İnsanımızın gönlüne dokunduk, gönlüne girmeye çalıştık, hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Büyük, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük." diye konuştu.

Yolları bölüp hayatları birleştirdiklerini, sevenleri bir araya getirdiklerini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir şeye çok ama çok dikkat ettik, dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz'. Onun için de her türlü bölücü örgüte, PKK, FETÖ, DEAŞ'a karşı amansız mücadele ettik. İnsanımıza, ülkemize kast edenlere, göz açtırmadık, fırsat vermedik. Çok büyük projeler hayata geçirdik. Dünyanın en büyük köprülerini, en uzun tünellerini yaptık. Şehir hastaneleriyle insanımızın sağlığına çok büyük katkılar sağladık. Bütün bu projeler, ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için çok önemli ama beni en fazla heyecanlandıran proje, bu büyük projeler olmadı. Biraz sonra açılışını yapacağımız bu anaokulu gibi insana dokunan, insanı önceleyen projeler, hep daha fazla duygulandıran projeler arasında yer aldı."

Yıldırım, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, "Ülkemizde 10 milyon civarında engelli vatandaşımız var. Dünya nüfusunun yüzde 15'i de engelli. Sayı olarak, 1,5 milyara yakın insan var." ifadesini kullandı.

Yapılan düzenlemelerle ulaşımda, iletişimde, hayatın her yerinde engellilerin yer alabildiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Engelli milletvekilleri, bürokrat, siyasetçilerimiz var ve nihayet geçen hafta yaptığımız düzenlemeyle artık hakim, savcı gibi görevlere de engelli vatandaşlarımız gelebilecek. Onların önündeki engeller de kalktı. Esasında engel, insanlarda değil, zihinlerdedir. Zihinlerimizdeki engelleri aşarsak önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Sevgi, her türlü engeli aşar."

- "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, ÇOK ÖNEMLİ"

Yıldırım, eğitimde fırsat eşitsizliğinin artık geride kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilgi toplumunun bir ferdi olmak, artık bilgisayar okur yazarlığından geçiyor. O da gençlerimiz sayesinde oluyor. Bizi bu çağa taşıyacak olan da bizim yavrularımız. Okul öncesi eğitim çok önemli. O yüzden bu gibi hizmetler çok anlamlı. Milli Eğitim Bakanlığı, çok önemli ve iddialı bir hedef ortaya koydu, okul öncesi eğitimde 2022'de yüzde 90'lara ulaşmayı hedefliyor. Bugün, bu oran, yüzde 78. Beş yaşındaki yavrularımızın yüzde 78'i okul öncesi eğitimle buluşuyor. Bu, güzel bir şey ama yetmiyor, 3 ve 4 yaş grubuna da okul öncesi eğitim vermek gerekiyor. Şu anda 3 yaş grubunda yüzde 14, hedefimiz, yüzde 50'ye ulaşmak. 4 yaşta yüzde 35 seviyesindeyiz. Bu oranı da yüzde 70'lere ulaştırmak istiyoruz. Daha çok ana sınıfı açarak, bunu başarmak istiyoruz."

- "ÜLKEMİZ İÇİN, MİLLETİMİZ İÇİN İDDİALI HEDEFLERİMİZ VAR"

Binali Yıldırım, başbakanlık yaptığı dönemde Rohingya Müslümanlarının yaşadıklarını görmek için Bangladeş'e gittiğini ve Türk Kızılayın oradakilere yardımlarını gözlemlediğini anlattı.

Salgınla beraber dünyanın bir belirsizliğe düştüğünü ifade eden Yıldırım, "Seller oldu, yangınlar oldu bunların hepsini yönetebildik ancak belirsizlik yönetilemez. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey sadece Türkiye değil, dünya olarak belirsizliktir. Belirsizlikle ilgili o kadar büyük sorunlar var ki, ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar güçlü ülke olursanız olun topu topu yarım gramlık bir mikrop bütün dünyayı dize getirdi." dedi.

Zor günlerde dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin öneminden bahseden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Küresel olarak yaşanan bu zorlukları istismar etmeye kalkanlara ve buradan nemalanmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Bugüne kadar ne kadar büyük sınavlardan geçtik, 20 yıldır başımıza gelmeyen iş kalmadı. En son 15 Temmuz gibi alçak bir ihanetle karşı karşıya kaldık ama milletimizin feraseti liderimizin kararlılığıyla, Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle bu belayı da defettik. Daha birçok yapacak işimiz, ülkemiz için, milletimiz için iddialı hedeflerimiz var. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de iddiamız var. Etrafımızda yaşayan Türk dünyasında 170 milyon insan var. Bu insanlara Türkiye ağabeylik yapıyor. Suriye'de görüyoruz, Irak'ta görüyoruz işte oralardaki sorunlardan 'bana ne' demeye şansımız yok, böyle bir lüksümüz yok. Eğer oralarda her şey yerli yerinde olsa biz daha çok enerjimizi geleceğe, daha çok yatırıma ayırırız, güvenlik bazen bütün konuların önüne geçmiş oluyor."

Türkiye'nin salgın döneminde 156 ülkeye yardım eli uzattığını ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, bağış yaparak okulun yapımına katkı sunan Hatice Koç, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da katıldı.

Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.