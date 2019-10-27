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Yıldırım, Halit Ayar anaokulunu açtı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Taksim’de öldürülen İTÜ’lü Halit Ayar’ın adının verildiği Sultanbeyli’deki anaokulunun açılışını yaptı.

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Okul açılışında konuşan Binali Yıldırım, “İnsanları eğitirsek suç seviyesi de azalacak. Bu genç kardeşimizi ömrünün baharından büyük hayalleri varken birkaç serseri üç beş kuruş için hayatına kastetti. Alçakça Halit Ayar’ı hayattan kopardılar. Biz de düşündük dedik ki ‘Halit kardeşimizi geri getiremeyiz ama onun hatırasını yaşatabiliriz’. Bu anaokulunda eğitime gözünü açan yavrular Halit Ayar ile karşılaşacaklar. Onun hayallerini gerçekleştirmek için burada hayata başlamış olacaklar” dedi. 

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