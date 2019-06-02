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Yıldırım: İstanbul'da staj yeri bulamayan genç kalmayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da staj yeri bulamayan genç kalmayacağını belirterek, 'Bütün gençlere hem de ücretli staj yapma imkanı sağlayacağız. Her yıl 50 bin gencimize kısmi zamanlı iş sağlayacağız. Bunu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yapacağız.' dedi.

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Yıldırım'in iletişim ofisinden verilen bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Twitter hesabından, "Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul'dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?" paylaşımına Yıldırım, "Simitleri aldım geliyorum." diyerek karşılık verdi.
 
Ardından elinde simit tepsisiyle sahurun yapıldığı Beşiktaş'taki mekana gelen Yıldırım, burada gençlere hitap etti.
 
Yıldırım, seçim çalışmaları nedeniyle artık birbirlerini çok göremedikleri için Bakan Mustafa Varank'ın sosyal medyada yaptığı davetine icabet ettiğini söyleyerek, "İnternet üzerinden haberleşiyoruz. Twitter'da davetini gördük. 'Davetine icabet edelim.' dedik. O vesileyle aranızdayım." ifadesini kullandı.
 
Gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
 
"Gençler geleceğimiz. Gençler, bu ülkeyi emanet edeceğimiz değerlerimiz. Onun için gençlere çok şey yaptık. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 17 yıl boyunca gençlere büyük imkanlar tanıdık. Bugün gençler, 18 yaşında hem seçebiliyor hem de seçilebiliyor. Bu çok cesur bir adımdır. Bunu yapan ülke sayısı azdır. Bu gençlere güvenin bir ifadesidir. Kampanyamızda iki tane ana unsur var. Birincisi vaatlerimiz, ikincisi projelerimiz. Vaatlerimiz hemen, yerine getireceğimiz şeyler. 20 civarında böyle vaadimiz var. Gençlere 10 GB internet vereceğiz. Bedava.. Sebil. Gençler, ilçe ve Büyükşehir Belediyesinin bütün spor tesislerinden bedava yararlanacak. Gençler İBB'nin Şehir Tiyatrolarından ve diğer sahnelerinden bilabedel yararlanacaklar."
 
- "Her gencimize 100 bin liraya kadar destek vereceğiz"
 
İstanbul'u gençler için küresel gençlik merkezi yapacaklarını anlatan Yıldırım, "Müzik ve festivallerin merkezi yapacağız. Gençler için hizmetimiz bununla sınırlı değil. İstanbul'da staj yeri bulamayan genç kalmayacak. Bütün gençlere hem de ücretli staj yapma imkanı sağlayacağız. Her yıl 50 bin gencimize kısmi zamanlı iş sağlayacağız. Bunu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Gençlere, yenilikçi teknolojilere yönelik, yazılım, kodlama, yapay zeka ve büyük veri analizi gibi konularda girişim sermayesi vereceğiz. Her gencimize 100 bin liraya kadar destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Salı gününün Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan Yıldırım, 23 Haziran'da ikinci bir bayramı daha yaşamak istediklerini vurgulayarak gençlerden destek istedi.
 
"23 Haziran İstanbul Bayramı'nda bir araya geliyor muyuz?" diye soran Yıldırım, sözlerini söyle tamamladı:
 
"Fatih'in fethettiği, Mimar Sinan'ın kubbelerle süslediği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gedikleri gibi gidecekler' diyerek düşman işgalinden kurtardığı, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul'da çok büyük başarılara imza atacağız. Onun kaldırdığı bayrağı, daha aşağılara indirmeden, daha da yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Başkan olursam, gençleri yanımda görmek istiyorum."

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