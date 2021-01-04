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Yıldırım operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya darbe

İçişleri Bakanlığı, 'Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.' açıklamasında bulundu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:35
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İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait,

(5) Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı,

(1) Isı Güdümlü Roket mühimmatı

(1) Adet 60.lık Havan Namlusu

(6) Adet 60.lık Havan Mühimmatı

(6) Adet Savunma El Bombası

(1500) Adet 7.62 Ak-47 Mühimmatı

(1300) Adet Uçaksavar Mühimmatı

(1400) adet PKM Bixi Mühimmatı

(2) Adet Ak-47 Şarjörü

(40 Adet Doçka mühimmatı

(1) Adet dürbün

(1) Adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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