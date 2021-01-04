Yıldırım operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya darbe

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait,
(5) Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı,
(1) Isı Güdümlü Roket mühimmatı
(1) Adet 60.lık Havan Namlusu
(6) Adet 60.lık Havan Mühimmatı
(6) Adet Savunma El Bombası
(1500) Adet 7.62 Ak-47 Mühimmatı
(1300) Adet Uçaksavar Mühimmatı
(1400) adet PKM Bixi Mühimmatı
(2) Adet Ak-47 Şarjörü
(40 Adet Doçka mühimmatı
(1) Adet dürbün
(1) Adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.