Yıldırım'dan, Kazım Arslan için başsağlığı mesajı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.