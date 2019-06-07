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Yıldırım'dan, Kazım Arslan için başsağlığı mesajı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Binali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Arslan'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Arslan'a Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Acılı ailesi, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı

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