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Yıldırım'ın, kendisini havalimanında uğurlamaya gelen yüzlerce hemşehrisiyle tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, baba ocağından sevgi seliyle uğurlandı. Erzincan Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama programında Yıldırım, kendisini yolcu etmek için gelen yüzlerce hemşehrisiyle tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü.

  • İHA
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Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Anne ve babasının mezarlığında dua eden Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı. İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün Sivas programının ardından baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret ederek annesi Bahar, babası Hacı Dursun ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirlerinde dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.

Geceyi Kayı köyünde geçiren Yıldırım, Diyarbakır’daki programa gitmek için bugün saat 12. 00’da Erzincan Havalimanına geldi. Erzincan Havalimanında Binali Yıldırım’ı yolcu etmek için yüzlerce hemşehrisi hazır bulundu. Apronda protokolün yanı sıra uzunca kuyruk oluşturan vatandaşlar Yıldırım’la tokalaşıp, fotoğraf çektirebilmek için sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Bütün hemşehrisiyle bire bir görüşüp, tokalaşan, talep edenlerle de fotoğraf çektiren Yıldırım’ı uğurlama programı 1 saat 8 dakika sürdü.
 
Erzincan Havalimanında ayrıca “Haydi Anadolu Ayağa Kalk Evladına İyi Bak” pankartı açıldı.
 
Erzincanlıların sevgi seliyle uğurlanan Binali Yıldırım, uçakla Diyarbakır’a hareket etti.
 
Erzincan Havalimanında düzenlenen bayramlaşma ve uğurlama programına; Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Ekiyor, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

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