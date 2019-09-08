26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Yıldız hemşire'den Diyarbakır'daki annelere destek

Eşi şehit edilen ve kamuoyunda 'Yıldız hemşire' olarak bilinen Yıldız Namdar, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Terör örgütünün elinden çocuklarının kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere, 1995'te astsubay eşi gözleri önünde şehit edilen Yıldız Namdar ve 28 Temmuz 2015'te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzüle Yabalak da destek verdi.

Eşi şehit edilen ve kamuoyunda "Yıldız hemşire" olarak bilinen Namdar, yaptığı açıklamada, aileleri ziyaret ederek destek olduklarını söyledi.

Eşinin 1995 yılında teröristler tarafından yolları kesilmek suretiyle şehit edildiğini anlatan Namdar, "Annelerin acılarını yüreğimde hissettim. Annelerle birlikte onlara destek olmak amacıyla buraya geldim." dedi. 

Namdar, anneleri tebrik ettiğini dile getirerek, "Anneler çok acılı, kalkamayacak durumda, diğer anneler de aynı durumda. Anne olmak kolay değil. Çocukları zorla dağa kaçırılan annelerimiz de burada, onları da canı yürekten tebrik ediyorum. Hacer annemizin ellerinden öpüyorum. Tek başına direniş gösterdi ve oğlunu geri aldı." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerine destek çağrısı yapan Namdar, şunları kaydetti: 

"Yarın Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği de burada olacak. Burada annelere destek verecekler. Çok mutlu oldum. Burada olan, olmayan, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan herkes... Bu ne Kürt, Türk, ne siyasi bir şey, bu teröre karşı verilen topyekun bir savaştır. Bu savaşta herkesi buraya davet ediyorum. Ben seve seve onların yanında durdum. Anneler ilaçlarla duruyor. Bütün anneler acı çekiyor. Lütfen bu acıyı hepimiz dindirelim. Bütün halk burada olsun, herkesi bekleriz."  

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diktatörün evinde bulundu

Diktatörün evinde bulundu

Bakanlık devraldı

Bakanlık devraldı

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Milli sporcudan sokak ortasında cinayet

Milli sporcudan sokak ortasında cinayet

Türkiye-Sırbistan CANLI

Türkiye-Sırbistan CANLI

Rejim 8 gün aradan sonra yine saldırdı

Rejim 8 gün aradan sonra yine saldırdı

Doğu Akdeniz çıkışı: Öğreneceksiniz

Doğu Akdeniz çıkışı: Öğreneceksiniz

Başkan Erdoğan: Bazı belediyelerde 28 Şubat'ı hatırlatan uygulamalar var

Başkan Erdoğan: Bazı belediyelerde 28 Şubat'ı hatırlatan uygulamalar var
 

POPÜLER HABERLER

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Çatal, bıçakla yaptıkları büyülüyor!

Çatal, bıçakla yaptıkları büyülüyor!

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Sıra dışı 23 Albino hayvan

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA