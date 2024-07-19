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Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ayın sonuna kadar ücretsiz olacak

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız.' dedi.

19 Temmuz 2024 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ayın sonuna kadar ücretsiz olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

* Şehrimizin simgelerinden olan ecdat yadigarı Yıldız Sarayı, bugünden itibaren kapılarını halkımıza ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere açıyor.

* 6 yıllık titiz bir restorasyon çalışması sonunda Yıldız Sarayı'nı ihya ettik. Bugünden itibaren kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

* Hocalarımızın emeği, birikimi ve fedakarhane gayretleri olmasaydı bu güzel eser, tekrar eski görkemine kavuşturulamazdı.

* Burası sıradan bir eser değildir. 200 yıllık tarihiyle Yıldız Sarayı Osmanlı'nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir.

* Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla birlikte İstanbulumuzun tarihi, kültürel ve turistik cazibesinin daha da artacağına inanıyorum.

* Sultan Abdülhamid'in tahta geçtikten kısa süre sonra maiyetini ve haremini Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız'a nakletmesiyle birlikte burası Yıldız Sarayı olarak anılmaya başlanmıştır.

* Sultan 2. Abdülhamid, 33 yıl boyunca 1909 darbesine kadar devleti buradan yönetti. Osmanlı'nın en muhataralı 33 yılına tanıklık eden saray, yıkma girişimleri karşısında direnişin sembolü oldu.

* Has Bahçesi'yle Yıldız Sarayı, nadide bir eserdir.

* Yıldız Sarayı yıllarca örselenmiştir. Biz hazine değerindeki eserlerinin kıymetini çok iyi bilemeyen bir milletiz.

* Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk. Ayrım gözetmeden tarihimizi kucakladık.

* Birileri Cumhuriyetin arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken, biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık.

* Birileri Cumhuriyetin arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken, biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık."

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