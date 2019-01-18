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Yıldızeli Cizözü Barajı su tutmaya başladı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı tamamlanan Cizözü Barajı'nın su tuttuğu bildirildi.

  • AA
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarının su ile buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine, derelerdeki taşkın riskinin azaltmasına devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Mevlüt Aydın, DSİ’nin insanların en hayati ihtiyacı olan içme suyu temini hizmeti, can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insana hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu vurguladı.

Su ve toprak kaynaklarından yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ'nin ülke ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunduğunu belirten Aydın, bu hizmetlerin hızla devam edeceğini aktardı.

Bu kapsamda Sivas çiftçisinin yüzünü güldürecek ve ilçenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak Yıldızeli Cizözü Barajı'nın tamamlanarak su tuttuğunu müjdeleyen Aydın, şunları kaydetti:

"Su tutma işlemlerine başlanan Yıldızeli Cizözü Barajı’nda depolanacak su ile 2019 yılı sulama sezonunda 2 bin 130 dekar zirai arazinin tamamına sulama suyu verilecek. Temelden yüksekliği 33 metre olan Cizözü Barajı, 955 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahip. Bölgenin ekonomik potansiyelini hayvancılık ve tarım ürünlerine dayalı etkinlikler oluşturuyor. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tarımsal üretimin arttırılması halinde tarıma dayalı sanayinin de gelişerek, bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Bu nedenlerle tarımsal sulama imkanlarının artırılması bölge için büyük önem arz etmektedir. Sulama şebekesi de tamamlanan bu proje ile 2018 fiyatları ile yıllık 2 milyon 250 bin lira gelir artışı elde edilmesini hedefliyoruz."

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