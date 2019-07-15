Yıldızın parladığı an

Ünlü Alman yazarı Stefan Zweig, dünyayı değiştiren bazı tarihi kırılma anlarından bahseder Yıldızın Parladığı Anlar kitabında: 29 Mayıs 1453 Bizansın Fethini, 18 Haziran 1815’te Napolyon’un Waterloo’ya çıkarma yapmasını, 9 Nisan 1917’de “mühürlü tren”in Zürih’e gelişiyle Lenin’in İhtilalini dünyayı değiştiren dönüm noktaları olarak görür. Bu tarihlerden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir artık.

Kitabının ilk yazısında Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi üzerinde bilhassa duran Zweig, “insan hayatında olduğu gibi tarihte de, kaybedilmiş bir anın yanıp yakılma ile bir daha geri geldiği görülmemiştir. Bir saatin kaybettirdiği şeyi bin yıl bile geriye getiremez” dedikten sonra, “yiğit bir yaşar, fırsat bir düşer” fehvasınca şansın insanlara çok nadir fırsatlar tanıdığını, bu fırsatlar kaçırıldığı zaman da o imkânların bir daha gelmeyeceğini anlatmak ister.

BAŞARILI OLSALARDI

15 Temmuz 2016 tarihi belki de böyle bir tarihtir. İçinde yaşadığımız vakitlerin med-cezirleri arasında, zamanın katlanarak olayların adeta ışık hızıyla geliştiği bir devirde bunun farkında olmayabiliriz. Bu tarihin öneminin asıl sonraki zamanlarda yazılacağına inanıyoruz ve neyin kaybedilip neyin kazanıldığının bugün yeterince anlaşılmadığını söyleyebiliriz. Soruyu tersinden sorduğumuz zaman, 15 Temmuz’un önemini daha iyi anlayabiliriz: Ya başarılı olsalardı?!

Hafazanallah amaçlarına ulaşsalardı; 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat tarihleri bitmemek üzere sabitlenecekti belki de. 28 Şubatlar belki de o zaman ifade edildiği gibi bin yıl devam edecekti.

Şunu da belirtmek gerek ki 15 Temmuz’un arkasındaki güç, bugün ismi ortalıkta dolaşan birkaç bin figüran değildir. 31 Mart 1909 tarihinde Osmanlıya diş bileyen güçler kimlerse, bugün de 15 Temmuz belasını başımıza musallat edenler onlardır. 31 Mart’ta koca cihan devletinin yıkılmasının önünü açtılar. 15 Temmuz’da da geride kalan toprakları taksim edeceklerdi. Ya da taksime gerek kalmadan müstemlekeleştireceklerdi. Niçin yapıyorlar bunu? Bu topraklarda bin yıl tarih yazan bu milleti, başta Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere Afrika’da, Asya’da vs. yerlerde kapsama alanından çıkarmak için...

ÖLÜMÜ ÖLDÜRMEK

15 Temmuz’da halkımız iş başa düşünce ne yapılabileceğini göstermiştir. Tank paletlerine çıplak elle dokunarak ve önüne yatarak destan yazmış, şehadeti canlarıyla satın almışlardır. 15 Temmuz’la şehitliğin ne kadar paha biçilmez bir değer olduğunu öğrendik. Adeta ölümü öldürerek, şairin ifadesiyle halkımız “ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm” diye haykırmıştır.

Bu işe soyunanlar kuşkusuz bunu beklemiyordu. En çok da halkın kayıtsız şartsız isyan etmesinden korkuyorlardı. Korktukları başlarına geldi ve tarihin seyri değişti. Güya “altın vuruş” yapılacaktı ve “seçkinler ordusu” işe el koyacaktı. İslamın güler yüzü diyerek “hoşgörü” ve “müsamaha” gibi kavramları yalama ederek yaptılar bunu. “Cemaat”, “camia”, “imam” gibi kavramları eskittiler. “Hizmet” gibi saf ve temiz bir kavramı eskitip çöpe attılar. Uluslararası şebekelere “Herkül” gibi, “Dahhak” gibi İslâm dışı mitolojilerden alınmış kavramlarla yaklaşılırken, bize bizim aşina olduğumuz terminoji ile geldiler. Anlayacağınız, takiyeyi bize yaptılar.