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Yılın ilk dört ayında yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı!

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının yüzde 19, mal varlığına karşı işlenen tüm suçların yüzde 11 azaldığı bildirildi.

  • İHA
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Şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, Sahil Güvenlik Komutanlığının kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı Güven-Huzur uygulamaları mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı.
 
Bu yılın ilk 4 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azaldı. 2019’un ilk 4 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48’i aydınlatıldı.
 
OTO HIRSIZLIĞI YÜZDE 41.5 AZALDI
 
Bu yılın ilk 4 ayında oto hırsızlığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 41,5 azaldı. Şehirlerde alınan güvenlik önlemleri bu yılın ilk 4 ayında kapkaç olaylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4, iş yerinden hırsızlık olaylarını ise yaklaşık yüzde 14 azalttı.
 
ÜLKE GENELİNDE EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARI YÜZDE 19 DÜŞTÜ
 
Güvenlik önlemleri, evden hırsızlık olaylarını da azalttı. Bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde evden hırsızlık olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalırken, Ankara’da yüzde 60, İzmir'de yüzde 36, İstanbul’da ise yaklaşık yüzde 37 azaldı.

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