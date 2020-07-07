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Yılın ilk yarısında Cilvegözü'nden 4 bin 300 Suriyeli güvenli bölgelere döndü

Hatay'da yılı ilk yarısında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, 4 bin 300 Suriyeli İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere döndü.

AA07 Temmuz 2020 Salı 14:18 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 14:18
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Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

Yılın ilk 6 ayında, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 4 bin 300 Suriyeli ülkesine döndü.

- "TÜRKİYE'YE ŞİFA BULMAK İÇİN GELMİŞTİM ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Ülkesinde bağırsak kanseri teşhisi konulan Yasin Mücrin (23), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tedavisinin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 aydır Hatay'da tedavi gördüğünü anlatan Mücrin, "Türkiye'ye şifa bulmak için gelmiştim, çok şükür sağlığıma kavuştum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi İdlib'de güvenli bölgede bulunan evime dönüyorum ve çok mutluyum." dedi.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de bulunan Ahmet Diyap (24) da ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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