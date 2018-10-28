Yıllardır biriktirdiği parasını altına çevirmek istedi, dehşete düştü

Sarıyer’de Cuma günü Nuriye Aydın isimli vatandaş, yıllardır biriktirdiği 60 bin lirayla altın almak için eşiyle birlikte kuyumcuya gitti. İçinde para olan çantayı aracında bulunduran Nuriye Aydın ve eşi, bir süre kuyumcuyla sohbet etti. Almak istediği altın miktarı için parası yetmeyen Aydın, parasının geri kalanını almak için evlerine dönmek üzere yola çıktı. Eve vardığında çantayı almak için arka koltuğa yönelen Aydın, çantanın yerinde olmadığını görünce şok oldu. Geçirdiği kısa süreli şoku atlatan Aydın, çantayı düşürdüğünü fark ederek kuyumcuya geri döndü. Ancak aracını park ettiği yerde çantasını göremeyen Nuriye Aydın’ın eşi durumu kuyumcu arkadaşına anlattı. Kuyumcuya ait güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde çantanın iki kadın tarafından yerden alınıp yollarına devam ettikleri görüldü. Bunun üzerine Nuriye Aydın ve eşi polis merkezine giderek yerdeki çantayı alıp kayıplara karışan iki kadından şikayetçi oldu.

“NASIL RAHAT UYUDU DÜN AKŞAM”

Otomobilinden telefonunu alırken çantayı düşürdüğünü belirten Nuriye Aydın, “Bir miktar param vardı. Onu altına çevirmek için kuyumcuya geldim. Almak istediğim ürünler biriktirdiğim paradan fazla geldi. Paramın geri kalanını almak için eve döndüm. Ancak eve gittiğimde çantanın olmadığını fark ettim. Hemen geri döndüm ancak çantayı bulamadım. Güvenlik kamera kayıtlarına baktık, iki kadının çantayı alıp gittiğini gördük. Bunun üzerine bizde polis merkezine başvurarak şikayetçi olduk’’ şeklinde konuştu.

Para dolu çantayı bulup kayıplara karışan kadınlara seslenen Aydın, “Çantayı bulan kadınlar, çantanın içinde para olduğunu görünce birbirlerine bakıp gülüyor ve yollarına devam ediyorlar. İnsaniyet namına bu parayı geri getirmelerini istiyoruz. O haram lokmayı çoluğunun çocuğunun boğazından nasıl geçirecek, merak ediyorum. Nasıl bir vicdan sahibi ki, nasıl rahat uyudu dün akşam’’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak kayıplara karışan iki kadını bulmak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.