Yıllardır kendini Prof. Dr. Cüneyt T. olarak tanıtan sahtekar yakalandı

Tanıştığı insanlara kendisini yıllarca Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Profesör Doktor olarak tanıtan, kandırdığı doktorlar ve profesörlerle birlikte "Misafir Doktor" olarak çok sayıda ameliyata giren ve operasyonla yakalanarak tutuklanan sahte profesör Cüneyt T.'nin dosyasına bir ölüm daha girdi.

Takvim’in haberine göre; 2015 yılında Ali Ağır isimli kişinin yaşamını kaybettiği ameliyata girdiği ortaya çıkan Cüneyt T.'nin sahte kanser ilaçlarıyla bir hastaya yanlış tedavi uyguladığı ve 2012 yılında meme kanseri olan L.E.'nin Aralık 2017'de ilaçlara başladıktan bir ay sonra öldüğü ortaya çıktı.

Tutuklu Cüneyt T.'nin o ilaçlar karşılığında kendisinden 40 bin Euro aldığını belirten ve şikayetçi olan L.E.'nin eşi C.E. yaşadıklarını anlattı. C.E. ifadesinde "İlaçları kullanmaya başladıktan bir hafta sonra eşimin durumu ağırlaştı. Cüneyt T.'nin gerçekten Prof. Dr. olduğunu zanneden bir başka profesörün tavsiyesi ile Cüneyt T.'ye gittik. Eşime, "İyi görünüyorsun. Sabırsız olmayın. Bu ilaç seni tedavi edecek" dedi. Bir ay sonra eşim öldü" dedi. Sahtekar, sorguda, "Çok pişmanım" dedi.