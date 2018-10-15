Ölen kardeşinin kimliğiyle illegal işler yapan şahıs yakalanarak tutuklandı DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1975 yılında ölen kardeşinin adına kimlik çıkararak yıllardır bu kimlikle illegal işler yaptığı iddia edilen Mehmet Açil, yakalanarak tutuklandı. Jandarmaya kapıyı açan annesinin oğlunu ismi ile çağırması üzerine kapıya gelen Murat Açil, 1975 yılında ölen kardeşi Mehmet Açil’in kimliğini getirince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı.