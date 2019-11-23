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Yılmayacağız bekleyeceğiz

Terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ne katılan Şevket Altındaş, ‘Çocuklarımız dönene kadar burada beklemeye kararlıyız’ dedi.

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Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘avlat nöbeti’nde, umutlu bekleyişleri sürüyor. Nöbette 81’inci günü geride bırakan aileler, şartlar ne olursa olsun HDP İl Başkanlığı’nın önünden ayrılmayacağını söylüyor. Tunceli’nin Pülümür ilçesinden kaçırılan 24 yaşındaki oğlu Müslüm için eşi Songül Altındaş ile birlikte nöbete katılan Şevket Altındaş, eylemlerini sürdürerek kararlılıklarını ortaya koyduklarını dele getirdi. Altındaş, ”Burayı boş bırakmak yok. Hiç kimse kalmazsa ben kalacağım, bizim ortak kararımız bu. Zaman bizim için hiç önemli değil. Hava şartları ne olursa olsun, yılmadan, usanmadan, evlatlarımızın döneceğini günü bekleyeceğiz” dedi.   

KARARLILIĞIMIZI GÖRECEKLER 

Evlat nöbeti için Gaziantep’ten gelen Baba Altındaş, “Biz burada kalırsak, kararlılığımızı gösterirsek illaki daha ciddi adımlar atılacak. Ben STK’lara da seslenmek istiyorum; Bu kadar insan hakları örgütü var, niçin devreye girmiyorlar?  Niçin bizi desteklemiyorlar? Gelip acılarımızı sorunlarımızı niçin bizden dinlemiyorlar? Madem sen sivil toplum örgütüsün, gel önce beni dinle, ondan sonra da dile getir” ifadelerini kullandı. Şevket Altındaş, “Biz sadece zorla kaçırılan veya kandırılan çocuklarımızı istiyoruz. Bu da bizim hakkımız. Bazen ağzımızdan yanlış sözler çıkabilir. Bunu da normal karşılasınlar” diye konuştu.

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