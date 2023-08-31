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  • Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti
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Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 20:20 - Güncelleme:
Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti
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Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Türkiye-AB ilişkilerinin köklü, çok boyutlu olduğunu ve sadece Türkiye ve AB için değil, aynı zamanda bölge için de hayati önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu durumun en somut yansımasını Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha gördük. Türkiye olarak AB ile ilişkilerimize yönelik siyasi engellerin bir an önce sonlandırılmasını, ilişkilere yeniden ivme kazandırmayı ve yapısal diyalog mekanizmalarını sürekli açık tutmayı çok önemli görüyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hızlandırılması, bu süreçteki önemli gündem maddelerimizi oluşturuyor. AB ile Türkiye arasındaki yakın mali işbirliğinin artırılması ve genişletilmesini de yine AB'ye katılım sürecinin temel bir unsuru olarak görüyoruz. AB ile karşılıklı işbirliğimiz, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir şehir içi ulaşım ve temiz enerji gibi alanlarda yeni fırsatlara olanak tanıyacaktır.

Ayrıca yıkıcı depremlerin ardından AB'nin gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyor, 20 Mart'taki Uluslararası Donörler Konferansı'nda AB tarafından taahhüt edilen yardımların hızla gerçekleşmesini görmek istiyoruz."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • Cevdet Yılmaz
  • AB Türkiye Delegasyonu

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