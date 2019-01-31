Yılmaz Özdil'in Atatürk istismarıyla 2500 TL'ye sattığı kitap çalıntı çıktı
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Atatürk istismarıyla yaptığı 5 milyonluk kitap vurgununun arkasından skandal bir detay ortaya çıktı. Anıtkabir Derneği ve Ankara Karamanlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, Özdil'in makalelerinden alıntılar yaptığını, üstelik kaynak bile göstermediğini iddia etti.
- star.com.tr
Anıtkabir Derneği Üyesi Ali Güler, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 10 yılda hazırladığım dediği "Mustafa Kemal" adlı kitabın çalıntı olduğunu iddia etti.
"ÇOK BARİZ AŞIRMALARI PAYLAŞIYORUM"
Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşılarla kitabın pek çok yerinde çok bariz aşırmalar olduğunu söyledi.Güler, Yılmaz Özil'in "10 yıl çalıştım" dediği Mustafa Kemal kitabını "498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen,atıf yapılmayan,kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki.. Sadece çok temel ve bariz olan “aşırmaları” sizlerle paylaşıyorum" diyerek örnekler verdi.
İŞTE O ÖRNEKLER:
2.500 TL'DEN KİTAP ALAMAYANLAR İÇİN BİR TANESİ FANUSA KONULDU
Yılmaz Özdil'in 1881 adet basıp 2.500 TL'den 9'u 5 geçe satışa çıkarttığı kitaplardan biri Beşiktaş'ta sergileniyor.
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