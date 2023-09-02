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Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten eski Bakan Arzu'nun ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun ailesini ziyaret ederek başsağlığında bulundu.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 22:07 - Güncelleme:
Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten eski Bakan Arzu'nun ailesine taziye ziyareti
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2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan 68 yaşındaki Kutbettin Arzu, geçtiğimiz çarşamba günü Yalova'da TBMM Misafirhanesi'ndeki sıcak su havuzunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aile mezarlığına defnedilen Arzu için ilçede taziye kuruldu.

Taziyeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır milletvekilleri katılarak taziye dileklerinde bulundu.

Taziye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek kentten ayrıldı.

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