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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, WIPO Genel Direktörü Tang ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Direktörü Daren Tang ile görüştü.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, WIPO Genel Direktörü Tang ile bir araya geldi
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren WIPO Genel Direktörü Tang ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti.

Açıklamasında, "Türkiye olarak, yaratıcılığı ve girişimciliği teşvik eden bir ortamda, dünya çapında inovasyonun ön saflarında yer almamızı sağlayacak stratejik bir vizyon olarak ele aldığımız fikri mülkiyet haklarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde korunmasına büyük önem veriyoruz" ifadesini kullanan Yılmaz, özellikle son 10 yılda yapılan çalışmalar neticesinde 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye'nin tasarımlarda 2'nci, markalarda 4'üncü, patentlerde 12'nci ve faydalı modelde 4'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Yılmaz, "Bu bağlamda 12. Kalkınma Planımız kapsamında da fikri mülkiyet hakları alanında yenilikçi bir ortam geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası düzeyde hak sahiplerinin haklarını etkili bir şekilde korumayı ve inovasyonla katma değerli küresel markaların oluşturulmasına fırsatlar sağlamayı ve hak ihlalleriyle etkin bir şekilde mücadele etmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel fikri mülkiyet sisteminde WIPO'nun öncü rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Yılmaz, ilgili kurumların WIPO ile yakın işbirliği içinde çalışmalarını da desteklediklerini ifade etti.

  • Cevdet Yılmaz
  • Daren Tang
  • WIPO

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