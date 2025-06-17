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Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimi yorumu: Sürecin yönü belirsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmaya ilişkin “Gerilimin sona ermesi ve tarafların müzakere masasına dönmesi en büyük temennimiz” dedi. Sürecin nasıl gelişeceğini öngörmenin ise şu aşamada zor olduğunu belirtti.

AA17 Haziran 2025 Salı 11:10 - Güncelleme:
Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimi yorumu: Sürecin yönü belirsiz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-İran arasındaki çatışmayla ilgili, "Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail-İran çatışmasına ilişkin soruya yanıt veren Yılmaz, son günlerde yaşanan çatışmaların, bölgesel güvenliği ve küresel istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, bölgenin çatışmalara değil istikrara ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir." ifadesini kullandı.

"BÖLGE ÜLKELERİYLE SINIRLI KALMAYAN KÜRESEL SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

Uluslararası toplumun, dikkatini Gazze'de yaşanan ağır insani trajedinin çözümüne yoğunlaştırması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu çatışma uzadıkça sadece insani kayıplar değil, aynı zamanda çevresel tehditler ve ekonomik maliyetler de artacaktır. Bu çatışmalar uzadıkça petrol fiyatlarının yükselmesi ve ticaret hatlarının etkilenmesiyle birlikte, bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayan küresel sonuçlar doğuracaktır. Bu durum yalnızca Türkiye'yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur. Odaklanmamız gereken husus, diplomasi yoluyla sorunların çözülmesidir.

Türkiye olarak barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutumumuzu sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, bölgesel ve küresel barış açısından son derece kıymetlidir. Odaklanmamız gereken asıl husus, çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımların atılmasıdır. Türkiye, bu yönde üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir."

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