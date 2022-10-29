2022 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, İstanbul Havalimanı 20 milyona yaklaşan yolcu sayısı ile Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı olarak kayıtlara geçti. Listede Antalya Havalimanı'nın da 14 milyon 500 bin yolcu sayısıyla 7. sırada yer alması dikkat çekti.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

Sosyal medya hesabından en fazla yolcu ağırlayann 7 havalimanını paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa'nın zirvesinde İstanbul Havalimanı'nın yer aldığını belirtti.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

Bakan Karaismailoğlu, "Avrupa'nın zirvesinde yine İstanbul Havalimanı var! İstanbul Havalimanı 2022'nin 3. çeyreğinde 20 milyon yolcuyu ağırladı! Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.

ANTALYA 7. SIRADA

Listede İstanbul Havalimanı'nın en yakın rakibi Londra 18 milyon yolcu sayısı ile yer alırken onu 17 milyon 404 bin ile Paris takip etti. Listenin dördüncü sırasında Amsterdan 15 milyon 704 bin, beşinci sırasında Frankfurt 15 milyon 101 bin, altıncı sırasında Madrid 14 milyon 793 bin ile kendilerine yer buldu.

Türkiye'nin turizm cenneti olarak adlandırılan Antalya ise 14 milyon 593 bin yolcu ile listenin 7. sırasında konumlandı.