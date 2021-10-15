Yine yalan, yine algı! Özgür Özel'in görüştüğü sözde 'çiftçi' çete lideri çıktı

Yenişafak 15 Ekim 2021 Cuma 16:03 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 16:03

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel iki gündür bulunduğu Kütahya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre, Bu ziyaretler sırasında çiftçi olduğunu öne süren bir kişi, "Traktörüme icra geldi" diyerek CHP'li Özel'e dert yandı.

İsminin Mustafa Şimşek olduğu öğrenilen kişi, "Yola çıkaramıyoruz traktörlerimizi. Jandarma polis bizi bekliyor." dedi.

TÜM TÜRKİYE'Yİ DOLANDIRDI

Özel'in sözleriyle destek olduğu Şimşek'in Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.

Şimşek, geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.