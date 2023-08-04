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Yivsiz tüfek sahiplerine uyarı: 1 Eylül'de sona eriyor

Bursa Emniyet Genel Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin 1 Eylül tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 22:38 - Güncelleme:
Yivsiz tüfek sahiplerine uyarı: 1 Eylül'de sona eriyor
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Bursa Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 1 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir. Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve 2521 sayılı Kanun'un 13. maddesi çerçevesinde tüfek muhafaza altına alınarak, her bir tüfek için 2 bin 864 TL para cezası uygulanacak, tüfeğin bir ay içerisinde ruhsatlandırılmaması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde mülkiyeti kamuya geçirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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