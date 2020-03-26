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Son dakika... YÖK Başkanı Saraç açıkladı: YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak, üniversite tatili uzadı

YÖK Başkanı Saraç, 'Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.' dedi. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 13:07 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:29
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YÖK Başkanı Yekta Saraç, güncel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

ÜNİVERSİTE TATİLİ UZADI

Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz.

YKS ERTELENDİ

YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının karar verdik.

(YKS) Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır.

Koronavirüse şeffaf brandalı önlem

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