YKS ne zaman son dakika sınav yerleri açıklandı mı? YKS nasıl hesaplanır? YKS 2019 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasında YKS sınav yerlerine yer verilecek YKS sınavının ne zaman yapılacak duyuruldu. 15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Binlerce sınav adayının beklediği açıklama geldi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir. İşte YKS 2019 ile ilgili bilmek istediğiniz son dakika gelişmeleri…