26 Haziran 2020 Cuma 16:41 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 16:53

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sınavın başarılı geçmesi için tüm tedbirler alındı"

Sınav tarihinin turizme göre belirlendiği iddiası spekülasyondur

"Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi."

(YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir."

"Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi."