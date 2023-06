YKS'ye saatler kala, adaylar sınava girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olan eşyalar listesini gözden geçiriyor. Haziran'ın 17-18'inde gerçekleştirilecek üniversite sınavına girebilmek için sdayların Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Peki YKS sınavında neler yasak? YKS'de bozuk para, akbil, alyans, protez tırnak yasak mı? İşte 2023 YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar ve yanımızda bulunması gereken metaryeller

YKS'DE BOZUK PARA, AKBİL, ALYANS, PROTEZ TIRNAK YASAK MI?



YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ojeli tırnağa sahip adaylar sınava rahatlıkla giriş yapabiliyor. Protez tırnakla ilgili herhangi bir yasak bulunmazken, üzerinde taş yapıştırma olan protez tırnakla girilmesi sorun olabileceğinden riske atılmaması tavsiye ediliyor.

YKS'ye cep telefonu, kolye, küpe, bilezik ve yüzük gibi aksesuarlar ile girmek yasaktır. YKS sınavına ayrıca ulaşım kartı ile girmek mümkün değildir.

YKS SINAVINDA NELER YASAK?



Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

YKS'DA YASAK OLAN EŞYALAR LİSTESİ

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı (Akbil), basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.