''YKS soruları sınavdan önce satıldı iddiası'' hakkında yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "YKS soruları sınavdan önce satıldı" iddiası hakkında açıklama yaptı.

DMM, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarına paylaşılan sınav sorularının çalındığına yönelik iddiaları yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

17-18 Haziran tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularına ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan iddialar asılsızdır.

2023-YKS sorularının hazırlanma ve matbaa sürecinde üst düzey güvenlik tedbirleri alınmış, kitapçıkların basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan 110 personelin 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilmiştir.

Sınav dönemlerinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileme amaçlı dolaşıma sokulan bu ve benzeri manipülasyonlara itibar etmeyiniz.

"YKS soruları sınavdan önce satıldı" iddiası doğru değildir.