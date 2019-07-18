YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM 2019 YKS tercihleri nasıl yapılır?

‘YKS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM 2019 YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS üniversite tercihleri nereden yapılır?’ sorularına üniversite de okumak isteyen öğrenciler ve aileleri tarafından yanıt aranıyor. 2019 YKS sonuçlarının ardından üniversite adaylarını ve ailelerini YKS tercihinin heyecanı sardı. YKS sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi okuyabilecekleri iki ya da dört yıllık üniversiteleri araştırıyor. YKS sınavında TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edilecek. Adaylar 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapmak zorundalar ve sadece ön lisans programları tercih edilebilecek. İşte haberimizin detayları…

YKS 2019 SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran’da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerine yer verdi. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

ÖSYM'DEN YKS AÇIKLAMASI

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığındaki Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1 Testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM taban ve tavan puanlarında mevcut yılın tercih sonuçları belirlenme aşamasında olduğu için; bir önceki yılın sonuçları dikkate alınıyor. Dolayısıyla öğrenciler 2018 YKS taban puanlarını inceleyerek tercihlerini şekillendirebilirler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemi başlayacak.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

SADECE ÖN LİSANS PROGRAMLARI TERCİH EDİLEBİLECEK

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.