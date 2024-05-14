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Yoğun bakım servisine zorla girmeye çalışılar! Soruşturma başlatıldı

Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla girerek görev başındaki sağlık çalışanlarını engellediği belirtilen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 10:59 - Güncelleme:
Yoğun bakım servisine zorla girmeye çalışılar! Soruşturma başlatıldı
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Yaklaşık 15 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan L.K. (62), 8 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Erkek hasta dün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık görevlilerinin aile yakınlarına durumu bildirmesi sırasında, 7 kişi yoğun bakıma zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Beyaz kod üzerine güvenlik ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

Yaralananın olmadığı tartışmada yoğun bakıma zorla girdiği belirlenen kişiler, ifade için emniyete götürüldü.

Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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