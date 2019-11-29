Yoğun bakıma girmeden saldırganın ismini söyledi

Adana'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi 32 yaşındaki Burcu Tokater, önceki gün kebapçılık yapan eşi Sezer Tokater’in dükkanına gitti. İkili burada kısa bir süre tartıştıktan sonra dükkandan ayrılan Burcu Tokater, evine doğru yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan Tokater kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan ise hızla uzaklaşarak kaçtı.

Genç kadının ağır yaralı olarak kaldırımda yattığını görenler polise ve 112 Acil Servis’e haber verdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Tokater, ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölüm kalım savaşı veren Burcu Tokater’in, hastaneye götürülürken ambulanstaki sağlık ekibine kendisini eşi Sezer Tokater’in bıçakladığını söylediği öğrenildi. Sağlık ekibi de bu bilgiyi hastanede görevli polislerle paylaştı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek saldırganın kimliğini belirlemeye çalışan Adana Asayiş Şube ekipleri, Burcu Toker’in sağlık ekibine yaptığı ihbar üzerine eşi Sezer Tokater’in peşine düştü. Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Burcu Tokater’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.