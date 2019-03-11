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Yoğun bakımda terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Yaralı olarak geldiği Adana’da kendisini ‘ÖSO savaşçısı’ olarak tanıtan Suriyeli Riyad Alu, yoğun bakımda ‘YPG’ diye sayıklayınca hemşire şüphelendi. Alu’nun örgüt üyelerini takip için geldiği belirlendi.

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Zeytin Dalı Harekâtı’nda terör örgütü YPG/PYD adına karşı istihbarat toplarken, hava saldırısında ağır yaralanan 20 yaşındaki Riyad Alu, tedavi için yasadışı yollarla Türkiye’ye geçip kendini ÖSO üyesi olarak tanıttı.
 
Akşam'ın haberine göre; Vücudu büyük ölçüde yanan Alu, Adana’da ameliyata alındı ve sonrasında yoğun bakımda tutuldu. Yoğun bakımda ‘YPG’ diye sayıklayınca görevli hemşire tarafından polise ihbar edildi. Gözaltına alınıp tutuklanan Alu’nun, örgüte katılanların listesini hazırlayıp, onları adım adım takip ettiği öğrenildi. Alu, hakkında Adana'da ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 
 
‘ÖSO ÜYESİYİM’ DEDİ 
 
Operasyonda YPG/PYD adına bölgede karşı istihbarat toplayarak, TSK’nın ilerleyişi ve mevzileriyle ilgili bilgileri örgüte aktaran Suriyeli Riyad Alu, hava harekatında ağır yaralandı. Vücudunun büyük bir bölümü yanan Alu, 23 Şubat 2018 tarihinde yasadışı yollarla Türkiye’ye geçip, kendisini de ‘ÖSO üyesi’ olarak tanıtıp, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada gerçekleştirilen ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan Alu, YPG adını sayıklayınca görevli hemşirenin dikkatini çekti. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tedavisinin ardından Alu’yu gözaltına aldı. Yapılan araştırmada da Alu’nun karşı istihbarat toplamakla kalmayıp, örgüte katılımları listeleyip militanları takip ettiği öğrenildi. 
 
TSK, geçen yıl ocak ayında terör örgütü YPG-PKK'yı Afrin'den çıkarmak için Zeytin Dalı Harekâtı başlatmış, terör örgütü unsurları Afrin'i terk etmişti. 

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