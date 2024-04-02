Türkiye ile ABD arasında İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin F-16 alım paketinin onaylanmasının ardından işbirliği odaklı önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Stratejik mekanizma dahil olmak üzere bu toplantılarda kararlaştırılan konuların 9 Mayıs'ta Washington'da somut işbirliği adımlarına dönüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde F-16 süreci ve Türkiye'nin F 35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların iadesi, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözüm, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konuları masada olacak.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Başkan Erdoğan en son olarak 2012 yılında Başbakanlığı döneminde Irak'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın bir sonrası Irak ziyareti için 22 Nisan tarihi öne çıkıyor. Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadelede işbirliği noktasında atılabilecek adımlar ile Kalkınma Yolu projesinin görüşmenin en önemli başlıkları olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen güvenlik zirvesinin ardından yayımlanan bildiride de "Taraflar, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit etmiş ve ikili ilişkilerde bir sıçrama sağlamasını umduklarını kayda geçirmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ ZİYARETLER

Erdoğan, Mayıs ayında da Türkiye'nin normalleşme sürecine girdiği Mısır Devlet Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da önemli başlıkları ele alacak. Normalleşme sürecine girilen Kahire ile Gazze başta olmak üzere bölgesel mevzuların görüşülmesi beklenirken, ekonomik ilişkiler ve enerji işbirliği konularına değinilecek. Miçotakis ile de girilen pozitif dönemin yansımaları, güven artırıcı önlemler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, yaz aylarında Yunan adaları için Türk vatandaşlarına sağlanacak vize muafiyeti gibi konuların gündeme alınması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İKİ AYLIK YOĞUN MESAİSİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen iki ayı yoğun çalışma temposuyla geçirdi. Erdoğan, iki ayda 52 il ziyaret ederek halkla kucaklaştı. Yurt içi ve yurt dışında mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler yaptı. İşte, Erdoğan'ın son iki aydaki mesaisinden öne çıkanlar...

Türkiye'nin dört bir yanındaki illere yapılan ziyaretler, önemli toplantılar, açılış törenleri ve yabancı liderlerle yürütülen diplomasi trafiği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağırlıklı olarak yerel seçim gündemli son iki aydaki temposu oldukça yoğundu. Erdoğan, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında il ziyaretlerine Zonguldak'tan başladı..

Adana'dan Van'a, Şanlıurfa'dan Tekirdağ'a, Manisa'dan Kayseri'ye Türkiye'nin 7 bölgesinin pek çok şehrini dolaştı. Toplamda partisinin 46 ilde düzenlediği mitinge katıldı. Ayrıca İstanbul'un 4 ilçesindeki mitinglerde İstanbul halkıyla buluştu.

DEPREM KONUTLARININ ANAHTAR TESLİMİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde afet bölgesindeydi. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'a giderek deprem konutlarının anahtar teslimini yaptı. Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri, sağlık çalışanları ve askerler gibi toplumun farklı kesimleriyle iftar programlarında bir araya geldi. İki aylık süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabine toplantısına başkanlık etti..

ERDOĞAN MEVKİDAŞLARIYLA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süre zarfında lider diplomasisini de sürdürdü.

12 Şubat'ta Dünya Hükümetler Zirvesi için Dubai'ye gitti. 1 gün sonra Mısır'a geçti, mevkidaşı Sisi ile Kahire'de görüştü. Türkiye'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama'yı konuk etti.

Antalya Diplomasi Forumu marjında da bazı devlet ve hükümet başkanlarını ağırladı. Aralarında Rusya lideri Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın da bulunduğu isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ERDOĞAN ÇOK SAYIDA LİDERLE DE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefonla görüştü. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.