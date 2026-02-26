Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girdi, birçok kent beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı birçok bölgede günlük yaşamı etkilerken bazı ilimizde okullar tatil edildi.

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Erzurum

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda söz konusu ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamalarda, Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerindeki tüm okullarda, Horasan ilçesinde de taşımalı eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Paylaşımlarda ayrıca Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde hamile ve engelli kamu personelinin de izinli olacağı açıklandı.

Vali Aydın Baruş da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve iki ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olabileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi. Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izin kapsamına alındığı kaydedildi.