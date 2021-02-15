İSTANBUL 2°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2021 Pazartesi / 4 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9744
  • EURO
    8,4677
  • ALTIN
    407.496
  • BIST100
    1556.26
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yoğun kar yağışı nedeniyle su kanalına düşen yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Güncel

Yoğun kar yağışı nedeniyle su kanalına düşen yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Bartın'da yoğun kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle kayıp su kanalına düşen yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

DHA15 Şubat 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:58
ABONE OL

İstanbul'dan dün gece 25 yolcusuyla Kastamonu'nun Cide ilçesine gitmek için hareket eden yolcu otobüsü, bugün saat 05.30 sıralarında Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 300 rakımlı Hacı Mahmut Tepesi'ne geldiğinde zincirli olmasına karşın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, su kanalına girdi. Uzun uğraşlara rağmen şoför aracı hareket ettiremeyince, jandarmaya haber verildi. Bölgede bulunan köylüler ve Karayolları ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 40 santimin üzerindeki kar kalınlığına rağmen ekipler dik ve zorlu yoldaki karı uzun uğraşların ardından temizleyerek, yolu açtı. Su kanalında mahsur kalan otobüs köydeki traktör ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yolculara yiyecek dağıtılmasının ardından otobüs Cide ilçesine hareket etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.