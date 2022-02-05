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Yoğun kar yağışı sebebiyle ağır hasar almıştı... Bakan Dönmez çalışmaları yerinde imceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar gören elektrik enerjisi nakil hatlarının onarım çalışmalarını yerinde denetledi.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 21:07 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 21:07
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Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketindeki toplantının ardından kent merkezinde çalışmaların sürdüğü mahalleye geldi.

Arıza onarım ekiplerinin Işık Kent Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

Dönmez, mahalledeki vatandaşlarla konuşarak arızalara müdahale eden ekiplerin 5-6 kat artırıldığını söyledi.

Tüm ekiplerin sahada canla başla çalıştığını belirten Dönmez, sorunun en kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

Ekiplere de herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Dönmez, beraberindeki heyetle İl Özel İdaresine geçti.

Bakan Dönmez'e TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.

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