YÖK 2022 Üstün Başarı Ödülleri başvuruları başladı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önceki yıllarda "Bireysel Ödül" ve "Kurumsal Ödül" olmak üzere iki ana başlık altında 7 kategoride verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ne bu yıldan itibaren "Özel Alan Ödülü" başlığı da eklendi. Böylece ödüller, "Bireysel", "Kurumsal" ve "Özel Alan" olmak üzere üç ana başlık altında 11 kategoride verilecek.

Bireysel ödüller başlığı altında, fen ve mühendislik bilimleri, güzel sanatlar ve mimarlık, sağlık ve spor bilimleri ve sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere 4 farklı kategoride "Yılın Doktora Tezi Ödülü" sahibini bulacak. Ödüllere başvurular, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri için doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak. Bu ödüller ile hoca-öğrenci ortak başarısının önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Kurumsal ödüller başlığında ise "dijital dönüşüm ve büyük veri çalışmaları", "toplumsal sorumluluk", "uluslararası iş birliği", "üniversite-iş dünyası iş birliği" ve "yerel kalkınmaya katkı" olmak üzere 5 ayrı kategoride ödül verilecek. Bu ödüllere başvurular, yükseköğretim kurumlarınca yapılacak. Bu ödüller ile yükseköğretim kurumları tarafından bir önceki yılda tamamlanmış yenilikçi çalışmaların ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

- Özel alan ödülleri, "Milli Yenilik Ödülü" ve "Bilim Diplomasisi" olarak belirlendi

Bu yıl ilk kez verilecek "Özel Alan Ödülü", "Milli Yenilik" ve "Bilim Diplomasisi" olmak üzere iki kategoride verilecek. Bu ödüllere başvurular, çalışmanın sahibi öğretim elemanı tarafından yapılacak. Bu ödüllere başvurusu yapılacak çalışmaların, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda öğretim elemanı tarafından yürütülmüş ve tamamlanmış olması gerekiyor.

Bu kategoride verilecek ödüllerle, yükseköğretim ve ülke çıkarları için öncelikli görülen milli yenilik ve bilim diplomasisi alanında öğretim elemanlarının yapmış olduğu çalışmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgilere http://odul.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.