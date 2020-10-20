İSTANBUL 19°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9025
  • EURO
    9,308
  • ALTIN
    483.429
  • BIST100
    1205.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YÖK Azerbaycanlı doktorlar için devrede: 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi
Güncel

YÖK Azerbaycanlı doktorlar için devrede: 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi

YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devreye girdi. YÖK Başkanlığı, Azerbaycanlı doktorların görev yaptığı 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderdi.

AA20 Ekim 2020 Salı 09:34 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:35
ABONE OL

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelere gönderilen yazıda Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara, mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanması istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YÖK Başkanlığından Azerbaycanlı doktorların görev yaptığı 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi.

Yazıda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılar nedeniyle, Türkiye'de tıp fakültelerinde görev yapan Azerbaycanlı doktorların ihtiyaç duyulan tıbbi desteği sağlamak için gönüllü olarak ülkelerine gitmek üzere Azerbaycan Büyükelçiliğine başvurdukları anlatıldı.

YÖK'ün yazısında, üniversitelerden konuya olumlu yaklaşılarak mevcut mevzuat kapsamında Azerbaycan vatandaşı doktorların talebinin değerlendirilerek gereğinin yapılması istendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.