YÖK Başkanı Özvar: Bu konuda adım atan üniversitelerimize ekstra destek sağlayacağız

YÖK Başkanı Özvar, Teknopark'larda halk arasından gelen kadın girişimcilere ekstra özel yer açan ve imtiyaz sağlayan üniversitelere ekstra destek sağlayacaklarını söyledi.

Yığılca ilçesindeki Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (DAGEM) düzenlenen Dünya Arı Günü etkinliklerine katılan YÖK Başkanı Özvar'ı, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu karşıladı.

Özvar, arı ürünleri ve arıcılıkla ilgili çeşitli maketlerin yer aldığı stantları gezdikten sonra Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sözbir ve Kekeçoğlu ile bal arısı kostümü giyen çocukların bal mumu yapımı ve ebru sanatıyla ilgili etkinliklerine katıldı, fotoğraf çektirdi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansınca geliştirilen "Kovanda Arı Yığılca'da Hayat Var Projesi" kapsamında DAGEM'de kurs gören arıcılarla bir süre sohbet eden Özvar, arıcılık giysi ve malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, üniversiteleri rekabetçi, yenilikçi, ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyen kurumlar haline getirmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Özvar, günümüzde dijitalleşme ve yapay zeka gibi alanların öneminin arttığını ve buna paralel teknoloji odaklı anlayışın yükseköğretimde etkili hale geldiğine dikkati çekerek, "Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve önemli adımlar atıyoruz. Kısa süre önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere üniversitelerimizde yapay zeka ve dijital teknolojiler alanında eğitim verecek 21'i lisans ve 50'si ön lisans olmak üzere toplam 71 yeni programın açılması kararını aldık. Bu şekilde ülkemizin yeni teknolojiler alanında ihtiyaç duyduğu beşeri sermaye karşılanacaktır." dedi.

Türkiye'nin halihazırda 208 üniversite, 185 bine yakın akademik personel ve yaklaşık 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyon dolayında öğrenciye sahip olduğunun altına çizen Özvar, yükseköğretim sisteminin kapasite bakımından dünyada öne çıktığını vurguladı.

- "GENÇ ÜNİVERSİTE" STATÜSÜNDEKİ ÜNİVERSİTELER ÖNEMLİ MESAFE KATETTİ

Özvar, nitelikli yayınlar, uluslararası projeler ve AR-GE faaliyetleriyle üniversitelerin uluslararası görünürlüklerinin ve saygınlıklarının artırılması için gayret ve desteklerinin devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda uluslararası sıralama kuruluşlarının hazırladıkları listelerde ilk 500'de yer alan Türk üniversitelerinin sayısındaki artış dikkati çekmektedir. Son olarak ilan edilen 50 yaş altındaki üniversitelerin sıralandığı 'Genç Üniversiteler' sıralamasında 58 üniversiteyle en fazla temsil edilen ülke Türkiye olmuştur. Bu durum, büyük bir çoğunluğu 'genç üniversite' statüsünde olan üniversitelerimizin önemli bir mesafe katettiğini göstermesi açısından kıymetlidir. Bu başarıların ortaya çıkmasında başta uzak görüşlülüğüyle bize yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir katkısı vardır. Gıyabında kendisine şükranlarımı arz ederim."

Üniversitelerin ilerlemesini teşvik ederken birbirleriyle aynı ve tek tip yapılara sahip olmasını istemediklerini anlatan Özvar, her birinin öncelikle fark yaratabilecekleri ve ön plana çıkabilecekleri alanlarda uzmanlaşmalarını teşvik edip desteklediklerini aktardı.

- BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI PROGRAMI

Özvar, bu yönde 2016 yılında YÖK tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı'nı hayata geçirdiklerine değinerek, "Bu program sayesinde, 25 devlet üniversitesinin genel ve geleneksel çalışmaları dışında, bulundukları bölgelerin dinamiklerini esas alarak projeler hazırlamaları ve bölgesel kalkınma odaklı misyonlar edinmeleri sağlanmıştır. Düzce Üniversitemize de bulunduğu coğrafya ve bölgesel dinamikler göz önünde bulundurularak "sağlık ve çevre" alanlarında ihtisaslaşma misyonu yüklenmiştir." diye konuştu.

Düzce Üniversitesini arıcılığı desteklemek ve geliştirmek amacıyla yaptıkları projeler dolayısıyla tebrik eden Özvar, kamudan ve dışarıdan kurumların dahil olduğu projeyle bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve önemli bir değer olan Yığılca bal arısı ekotipinin tanıtılmasına yönelik dikkate değer adımlar atıldığını belirtti.

Özvar, "Geliştirilen projenin bir diğer boyutunu gençler, kadınlar ve işsizler gibi dezavantajlı grupların desteklenmesi oluşturmaktadır. Bu gruplara mensup bölge insanının istihdama dahil edilmesi ülkemiz açısından sevindiricidir. Bundan sonraki süreçte çok daha önemli projelerin sunulmasını ve gerçekleşmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Aslan ise Kovanda Bal Yığılca'da Hayat Var projesinin lansmanını Dünya Arı Günü'nde yaptıklarını ifade ederek, Düzce'de arıcılık kayıt sistemine kayıtlı 792 üreticinin yıllık bal üretiminin 52 bin kilogramın üzerinde olduğunu, üretimi daha da nasıl geliştirebiliriz noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Rektör Sözbir de DAGEM'de eğitim gören kursiyerlerin arı zehri, polen, propolis, arı sütü gibi arıcılıkla ilgili katma değerli ürünleri üretmeyi öğrendiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından DAGEM'de kurs gören 50 üreticiye arıcılık giysi ve malzemesi dağıtıldı.

Özvar, programın ardından DAGEM'in bahçesinde arı kovanlarının bulunduğu bölgeyi gezdi.

- YÖK'ÜN KADI İSTİHDAMI VE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Özvar, YÖK'ün özellikle kadın istihdamı ve eğitimine yönelik önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekti.

Özvar, 34 yaş üstü kadınların üniversitelerde okumak imkanı için yeni kontenjanlar açtıklarını dile getirerek, "Bu, üniversite eğitimine kadınların girmesi bakımından çok kıymetli. Mezuniyet sonrasında ise üniversitelerimizin açtığı kurslara teşvik ediyoruz." dedi.

Teknoparkları da kadın istihdamı konusunda desteklediklerinin altını çizen Özvar, şunları kaydetti:

"Biz Yüksek Öğretim Kurulu olarak üniversitelerimizi, bilhassa Teknoparklarda halkımız arasından gelen kadın girişimcilere özel bir yer açmalarını ve onları desteklemelerini hararetle teşvik ediyoruz. Sadece üniversite içerisinde değil, üniversite dışından gelen kadınlarımıza da ekstra özel yer açılması, özel yer verilmesi ve özel yer verilecek kadınlarımıza da hususi indirimler, özel imtiyazlar tanınması gerektiğini, bu konuda adım atan üniversitelerimize ekstra destek sağlayacağımızı ve teşvik edeceğimizi camiamıza bildirmek isterim."

