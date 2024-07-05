YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere tebrik: Kullanımını çok değerli buluyoruz

YÖK Başkanı Özvar, sürdürülebilir, enerji verimli çevre dostu kampüsler oluşturulmasına yönelik çalışmaları kapsamında üniversitelerin kendi temiz enerjilerini üretmesini teşvik ettiklerini belirterek, bu yönde projeler üreten, çalışmalar yapan üniversiteleri kutladığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, üniversitelerin eğitim, öğretim faaliyetlerinin yanı sıra stratejik alanlarda ihtiyaç duyulan birçok konuda ürettikleri projelerle ülkeye hizmet ettiğini belirterek, enerjinin de bu alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin bilime ve topluma katkısının yanı sıra çevreye ve yeşil vatana katkısını da çok önemsediklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir, yerli ve milli enerji kaynaklarının kullanımını çok değerli buluyoruz. Kendi enerjimizi üretmek ve verimli kullanmak öncelik verdiğimiz konulardan biri. Sürdürülebilir, enerji verimli çevre dostu kampüsler oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında üniversitelerimizin kendi temiz enerjilerini üretmesini teşvik ediyor ve bu yönde projeler üreten, çalışmalar yapan üniversitelerimizi kutluyorum."

- ÜNİVERSİTELERE ENERJİ MALİYETLERİ AÇISINDAN TASARRUF İMKANI SAĞLIYOR

Açıklamaya göre, Türkiye'de birçok üniversite güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek Türkiye'nin yıllık elektrik üretim miktarına çevre dostu temiz enerjiyle katılım sağlıyor.

Özellikle kampüs içerisinde bulunan arazilere, bina ve otopark alanlarının üzerine yerleştirilen güneş enerjisi sistemleriyle üniversiteler artık elektrik ihtiyaçlarının bir kısmını yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu olduğu kadar üniversitelere enerji maliyetleri açısından da tasarruf yapma imkanı tanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi farklı kampüslerde çatı, otopark ve arazide olmak üzere 160 bin metrekare alana kurulan güneş enerjisi sistemleriyle yılda 25 milyon kilovat elektrik üretiyor. Üniversite bu rakamla ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden karşılayarak, tasarruf yapıyor.

Harran Üniversitesi ise Osmanbey Yerleşkesinde araziye kurduğu güneş enerjisi sistemiyle yıllık 9 gigawatt elektrik üretme kapasitesine ulaşarak, Tıp Fakültesi Hastanesinin enerji ihtiyacının tamamını üstleniyor.

Malatya'da İnönü Üniversitesi merkez kampüsünde, 2015'den bu yana 21 bin 177 güneş enerji paneliyle yıllık ortalama 8 milyon 700 bin kilovatsaat enerji üretimi yapan güneş enerjisi santrali, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden, Turgut Özal Tıp Merkezinin elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi de 2024 Mart itibarıyla güneş enerjisiyle elektrik üretimine başladı. Üniversite binalarının çatılarına ve otopark alanlarının üzerine kurulan yıllık 2 milyon 100 bin kilovat elektrik üretmesi planlanan güneş enerji sistemleri sayesinde üniversitenin tüm elektrik ihtiyacının buradan giderilmesi planlanıyor.

- ÜNİVERSİTENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ELEKTRİĞİN YAKLAŞIK YÜZDE 60'INI KARŞILIYOR

Bayburt Üniversitesi 20 bin metrekare alana kurduğu güneş enerjisi sistemiyle yıllık ortalama 1 milyon 750 kilovat enerji üretimi yaparak üniversitenin ihtiyaç duyduğu elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ayaslı Araştırma Merkezinin çatısına kurulan 50 kilovatsaat gücündeki güneş enerjisi sistemi, binanın ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını üretiyor. Üniversite ayrıca kampüsünde bulunan üç yurt binası üzerine kurulu güneş enerji sistemleriyle yıllık 986 bin 816 kilovat elektrik enerjisi üretiyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, hizmet binasının çatısında 900 metrekare alana kurulan 150 kilovat gücüne sahip güneş enerjisi sistemi yakın zamanda faaliyete geçti. Sisteminle yılda 270 megavat elektrik üretilmesi hedefleniyor. Bu rakam üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 30'undan fazlasının karşılanması anlamına geliyor.

Selçuk Üniversitesi 27 bin metrekare alana kurulu güneş enerjisi sistemiyle yıllık 1,2 megavatlık enerji üretimiyle üniversitenin ihtiyaç duyduğu toplam enerji maliyetinin yüzde 10'unu karşılıyor.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü içerisinde 10 bin metrekare alana kurulan 2 bin 200 güneş enerjisi paneliyle yıllık ortalama 800 kilovat enerji üretimi sağlanıyor. 2019'dan itibaren elektrik üretimine devam eden güneş enerji sistemleri üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi güneş enerjisi sistemleriyle yıllık 20 milyon 156 bin 548 kilovat elektrik enerjisi üreterek, üniversitenin toplam enerjisinin yüzde 3'üne katkı veriyor.

Amasya Üniversitesi ise Fen Edebiyat Fakültesinin çatısına kurulan güneş enerjisi sistemiyle binanın elektrik ihtiyacının yarısını karşılıyor. Üniversite, kullanımın az olduğu dönemlerde üretilen fazla elektriği de satarak bütçesine kaynak oluşturuyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksek Okulu, 2019'da kurulan güneş enerjisi sistemiyle aylık 18 bin kilovat ile okulun enerji ihtiyacının tamamını karşılarken, üretilen elektrik fazlasını da satarak maddi kaynak elde ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 250 metrekare kapalı alan ve 1750 metrekare açık alana sahip Yeşil Enerji Evi, 2021'den itibaren güneş temelli bir enerji sistemiyle ürettiği kesintisiz elektrik enerjisiyle, kampüste restoran olarak hizmet veren Enerji Evi'nin ihtiyacının tamamını karşılıyor.

Yeşil Enerji Evi içerisinde barındırdığı sistemlerle güneş enerjisinin yeterli olmadığı zamanlarda yüksek basınçlı elektrolizör yardımıyla sudan elde ettiği hidrojeni depolayarak gerektiğinde yakıt pilleriyle yeniden elektriğe dönüştürebiliyor.

- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ RÜZGAR ENERJİSİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Boğaziçi Üniversitesi, yenilebilir enerji kaynaklarından bir diğeri olan rüzgar enerjisiyle çevreye duyarlı şekilde elektrik üretimi yapıyor. Kilyos Sarıtepe Kampüsüne kurulan rüzgar enerji santraliyle kampüsün elektrik ihtiyacının tamamı karşılanıyor. Ayrıca santral üretiminin fazlası diğer kampüslere transfer edilerek, üniversitenin ihtiyaç duyduğu toplam ihtiyacının yüzde 9'unun karşılanması sağlanıyor.

Sabancı Üniversitesi de güneş enerjisi sistemleriyle ürettiği 7 milyon 225 bin 700 kilovat ile üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını yenilenebilir enerjiden sağlıyor.

Başkent Üniversitesinde 2021'de evreye giren kütüphane güneş enerjisi sistemi ile 2023'te Mühendislik Fakültesinde devreye giren güneş enerji sistemiyle üniversitenin elektrik ihtiyacının tamamı gideriliyor. Türkiye'nin "carport" tipinde çalışan en büyük Güneş Enerjisi Santrali de Başkent Üniversitesinde yer alıyor. Üniversitede ayrıca 6 adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi üniversite binalarının çatılarına ve araziye kurduğu 2 megavat gücünde güneş enerjisi sistemleriyle enerji ihtiyacının yüzde 51'ini karşılarken, ürettiği enerjinin fazlasını ilgili yönetmelikle belirlenen ücret karşılığında Gaziantep'teki elektrik dağıtım şirketine satarak gelirine katkıda bulunuyor.

Halihazırda pek çok üniversitede devam eden güneş enerjisi sistemleriyle elektrik üretimi, Marmara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinde de yakın zamanda hayata geçirilecek.

Dicle Üniversitesi, Türkiye'de mevcut kurulu Güneş Enerjisi Santralleri (GES) içerisinde 29'uncu, üniversiteler arasında ise birinci sırada yerini alacak olan proje için çalışmalarını hızlandırdı. Proje tamamlandığında üniversitede güneş enerjisi sistemi ile 20 milyon kilovat gücünde elektrik üretilecek. Bu da üniversiteye yüzde 55 civarında elektrik faturasında tasarruf sağlayacak.

Marmara Üniversitesinde toplam 7 bin 200 kilovat elektrik üretim kapasitesine sahip olacak şekilde kurulan güneş enerji sisteminin 1763 kilovatı, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinde bulunacak ve kampüsün ihtiyacının yarısını karşılayacak.

Çalışmalarına başlayan Yıldız Teknik Üniversitesinin, Davutpaşa Kampüsünde bina çatıları ve otoparklara güneş enerjisi panelleri kurulmaya başlandı. Üniversite, güneş enerji sistemini hayata geçirdiğinde yıllık olarak 5 milyon kilovat elektrik üreterek, kampüsün enerji ihtiyacının yarısını karşılamayı hedefliyor.

Mersin Üniversitesi de üniversitenin otopark alanlarına güneş enerjisi sistemlerini kurmaya başladı. Yakın zamanda üretime başlayacak güneş enerji sistemleriyle üniversite enerji ihtiyacının yüzde 40'ını buradan karşılamayı hedefliyor.

- İHA İLE GES ARIZA TESPİTİ

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi ortak geliştirdikleri projeyle güneş enerjisi sistemlerinde yaşanan arızaların anlık tespitini yaparak enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen İHA'ların kullanıldığı bir çalışmaya imza attı.

Proje kapsamında İHA'lara yerleştirilen termal kameralar yardımıyla görüntüleme yapılarak Antalya ve Konya'da bulunan güneş enerjisi sistemlerine ait haritalama işlemi gerçekleştirildi. Ardından İHA'lardaki termal kameralar sıcaklık değerleri ile arızalar tespit edilerek verimlilik analizi yapıldı.