YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Türkiye yıldızı parlayan ülkelerden bir tanesi

AA 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:37 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:38

Prof. Dr. Özvar, beraberindeki YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ile DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'u ziyaret etti.

Daha sonra rektörlük binası toplantı salonunda öğrencilerle görüşen Özvar, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası öğrencilerin Dicle Üniversitesine olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Uluslararası öğrencilere eğitim vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, şunları kaydetti:

"Türkiye uluslararası öğrenciler için cazip bir destinasyon varış noktası diyebiliriz. Yüksek öğretimlerini tamamlayabilecekleri, burada yetişebilecekleri çok önemli bir merkez, dünyanın son yıllarda yüksek öğretim alanında yıldızı parlayan ülkelerden bir tanesi. Türkiye'deki yüksek öğretim kurumları bir bütün olarak dünyada rekabetçi bir eğitim veren kurumlardır. Türkiye'de 200'ün üzerinde yüksek öğretim kurumu var. Bu kurumlarda 250 bini bulan uluslararası öğrencimiz var. Yani bir çeyrek milyon öğrencimize Türkiye'de ev sahipliği yapıyoruz."

Dünyanın her yerinden öğrencilerin Türkiye'ye geldiğini aktaran Özvar, "Dicle Üniversitesinde güzel bir eğitim aldığınızı, kaliteli programlarda öğrenim gördüğünüzü biliyorum. Diyarbakır'ımızın bu güzide üniversitesinde çok sayıda uluslararası öğrencilerimizin olması bizler açısında fevkalade önemli." dedi.

Olimpiyatlarda derece alan sporcu öğrencileri tebrik eden Özvar, öğrencilerin başarılarından dolayı gurur duyduğunu söyledi.