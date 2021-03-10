İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2021 Çarşamba / 26 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5508
  • EURO
    8,9945
  • ALTIN
    416.693
  • BIST100
    1564.94
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YÖK Başkanı Saraç, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü
Güncel

YÖK Başkanı Saraç, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü

Yüseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 17:43 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:43
ABONE OL

Resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Türkiye'ye gelen KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü. YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin de katıldığı heyetler arası görüşmede Bakan Amcaoğlu'na, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, KKTC Yükseköğretim Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Eğitim Ataşesi Rauf Ataov eşlik etti. Görüşmede, KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Covid-19 salgınından etkilenme süreci ele alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.