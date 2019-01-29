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YÖK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında gerçekleşecek çerçeve protokolü yarın imzalanacak

Yükseköğretim Kurulu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü yarın düzenlenecek törenle imzalanacak.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü imzalanacak. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliğine gidilecek. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımının planlandığı, YÖK'te yarın yapılacak toplantıda, iki kurum arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü imzalanacak. Ayrıca, YÖK ve TÜBİTAK arasında YÖK 100/2000 ve YÖK YUDAB doktora burs programları ile "YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi"ne ilişkin iş birliği protokolleri imzalanacak. Programa, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK üyeleri, ilgili kurum yöneticileri, tüm üniversite rektörleri ile araştırmadan sorumlu rektör yardımcıları iştirak edecek. Toplantının sonunda, rektör ve ilgili rektör yardımcıları, Bakan Varank ve Saraç'a soru, görüş ve önerilerini iletebilecek.

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