Güncel

YÖK, TUSAŞ ve SSB'den iş birliği protokolü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve 9 üniversite arasında lisansüstü eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

AA30 Aralık 2025 Salı 15:48
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ'ta düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler ile stratejik sektörler arasında kurulan işbirliklerinin Türkiye'nin bağımsızlık ve kalkınma hedefleri açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

İmzalanan protokolle, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi, üniversitelerin güçlü akademik altyapısını sektörün ihtiyaçlarıyla bütünleştirmeyi hedeflediklerini belirten Özvar, "Üniversitelerimiz ile savunma sanayimiz arasında kurulan bu güçlü köprü, ülkemizin bağımsızlık ve kalkınma hedeflerine büyük bir güç katacaktır." ifadesini kullandı.

Protokol uyarınca TUSAŞ bünyesinde yürütülen mesleki ve teknik eğitimlerin, üniversitelerle işbirliği içinde kredili ders olarak kabul edileceğinin altını çizen Özvar, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'ta görev yapan uzman personelin lisans ve lisansüstü programlarda ya da kredilendirilecek mesleki-teknik eğitimlerde eğitmen olarak görevlendirilmesi, ayrıca TUSAŞ'ın ihtiyaçlarını karşılamak ve akademik gelişimi desteklemek amacıyla tezli-tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarının oluşturulup yürütülmesi için ortak çalışmalar yapılması protokolümüzün hedefleri arasındadır."

Özvar, protokole dahil olan üniversiteler aracılığıyla yürütülecek lisansüstü eğitim faaliyetleriyle, savunma sanayisi ile üniversiteler arasındaki bilgi ve teknoloji transferinin daha sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

  • yükseköğretim kurulu
  • lisansüstü eğitim
  • işbirliği protokolü

