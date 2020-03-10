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Yoklama kaçağı 2020 cezası ne kadar? Asker yoklama kaçağı nedir, ne demek?

Yoklama kaçağı 2020 cezası ne kadar? Asker yoklama kaçağı nedir, ne demek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor. Askerlik tecil sorgulama işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, “yoklama kaçağı” tabirinin anlamını öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul ediliyor. Yoklama kaçağına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

10 Mart 2020 Salı  10:39 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:39

Askerlik tecil sorgulama işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, “yoklama kaçağı” tabirinin anlamını öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. Yoklama kaçağı 2020 cezası ne kadar? Asker yoklama kaçağı nedir, ne demek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul ediliyor. Yoklama kaçağına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

YOKLAMA KAÇAĞI 2020 CEZASI NE KADAR?

Barışta, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın;

a) Yoklama kaçakları ve saklılar için, yoklama kaçağı kaldıkları tarihten,

b) Bakayalar için, bakaya kaldıkları tarihten,

c) Geç iltihak bakayaları için, kendilerine tanınan yol süresinin bitiminden,

ç) Yedeklerden çağrılanlar için, birlikte işleme tabi olanların en son gönderilme tarihinden,

itibaren kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk lirası, yakalananlar ise her gün karşılığı 10 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlendirmesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası, bir Türk lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

ASKER YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR, NE DEMEK?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor.

Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul ediliyor.

Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

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